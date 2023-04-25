Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году на строительство тротуаров в Татарстане планируют потратить 100 миллионов рублей. Об этом сообщил министр транспорта республики Фарит Ханифов. Работы будут проводиться в 8 районах республики.

Также, министр сообщил, что на 54 участках дорог будет установлено искусственное освещение, а на 10,5 километрах разделительной полосы дороги между Челнами и Альметьевском поставят металлические ограждения.

В 19 районах республики Татарстан будут устранены искусственные неровности на автодорогах.

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