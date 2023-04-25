Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани частично закроют парковку в переулке Дорожный. Такую информацию сообщили в мэрии столицы республики Татарстан. Соответствующий документ уже подписан в городском Исполкоме.

Согласно информации, ограничения в переулке будут длиться почти 20 дней, с 26 апреля и до 14 мая. Стоянка будет ограничена рядом со зданием под номером три. Как пояснили в мэрии, это связано со строительными работами водопровода.

В связи с этим, автомобилистов просят внимательно составлять свой маршрут и рассчитывать время заранее.

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