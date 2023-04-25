Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 25 апреля, в РКБ умер «смотрящий» по Казани Вадим Липский, известный по прозвищу Бургомистр. Говорят, что он скончался после обеда.

О том, что он умер, сообщают источники издания «БИЗНЕС Online». Еще в марте он был переведен из СИЗО в РКБ по причине плохого состояния здоровья. Якобы у него был цирроз печени, анемия, сахарный диабет. Из-за этого же он не принимал участие в последних заседаниях суда.

Он был задержан летом 2022 года по обвинению в похищении человека и вымогательстве. С ним по делу проходило еще пять фигурантов.

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