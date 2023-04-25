Фото: Иван МАКЕЕВ

В метро Казани планируют улучшить досмотровое оборудование. О планах рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

По их информации, уже в ближайшее время могут быть заменены рентгенотелевизионные установки для досмотра багажа на двухракурсные. Также там заменят рамки металлодетекторов на более современные. В ведомстве отметили, что новое оборудование сможет увеличить эффективность по выявлению предметов или веществ, которые запрещены на территории России.

Ежедневно метро в столице пользуются более 100 тысяч казанцев и гостей города.

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