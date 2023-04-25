Фото: Михаил ФРОЛОВ

Летом в Казани установят 50 объемных цветочных фигур. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. Около стадиона «Ак Барс Арена» появится фигура «Свисток», в Советском районе поселятся «Аисты», перед театром кукол расположатся сказочные персонажи «Чеширский кот», «Алиса» и «Белый кролик» и другие.

Кроме того, в мэрии рассказали, что к лету в городе высадят 3 миллиона цветов. Половину из них будет высажено «Горводзеленхозом». Еще 1,5 миллиона цветов высадят другие компании. Помимо этого, на улицах столицы установят более 2 тысяч кашпо.

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