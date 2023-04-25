Фото: Евгения ГУСЕВА

К лету в Казани высадят 3 миллиона цветов. Об этом сообщили в мэрии столицы Татарстана. Половина из них будет высажена «Горводзеленхозом». Помимо этого, на улицах столицы установят более 2 тысяч кашпо и 50 цветочных фигур. Еще 1,5 миллиона высадят другие компании.

Для украшения города будут использовать 15 сортов растений. Они появятся на 47 улицах города, а общая площадь высадки составит 15 тысяч квадратных метров.

Заниматься этими работами начнут в конце следующего месяца, но в некоторых частях города цветы появятся раньше, в преддверии Дня Победы. Например, на улицах Урицкого и Петрова, а также в парках Победы.

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