До 2025 года на эту программу планируется освоить всего 9 миллиардов
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В 2023 году на восстановление 38 аварийных мостов Татарстана направят более 3,7 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.
По его словам, программа «Мосты и дороги» очень важна для региона. В этом году по ней будет реконструировано 18 мостов, а 20 подлежат капремонту и ремонтным работам. Министр также отметил, что региона начал актуализировать мосты, которые принадлежат муниципальным образованиям.
Таким образом, до 2025 года на эту программу планируется освоить всего 9 миллиардов.
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