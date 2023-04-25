До 2025 года на эту программу планируется освоить всего 9 миллиардов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году на восстановление 38 аварийных мостов Татарстана направят более 3,7 миллиардов рублей. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

По его словам, программа «Мосты и дороги» очень важна для региона. В этом году по ней будет реконструировано 18 мостов, а 20 подлежат капремонту и ремонтным работам. Министр также отметил, что региона начал актуализировать мосты, которые принадлежат муниципальным образованиям.

Таким образом, до 2025 года на эту программу планируется освоить всего 9 миллиардов.

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