В отношении виновных будут приняты соответствующие меры. Фото: @rshnport16

В Альметьевском районе произошел разлив нефтепродуктов на сельхозземлях. Площадь загрязнения составила более трех тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба Россельхоза Татарстана.

Сотрудники ведомства выяснили, что причиной произошедшего стал прорыв нефтепровода подразделения компании «Татнефть». Речь идет о границах Кульшариповского сельского поселения на участке нефтегазодобывающего управления «Альметьевнефть». В отношении виновных будут приняты соответствующие меры.

- Специалистами отобраны почвенные пробы на химико-токсикологические показатели. Пробы в оперативном порядке будут направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования, - отметили в ведомстве.

Напомним, Минэкологии Татарстана сообщило откуда в Казани поступает больше всего жалоб на загрязнение в воздухе.

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