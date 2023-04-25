В Набережных Челнах еще одна молодая мама получила 100 тысяч рублей

У малышки есть брат Артем. Фото: КДМЦ Набережных Челнов

В Набережных Челнах во вторник, 25 апреля, состоялась торжественная выписка новорожденной дочери военнослужащего.

Родители решили назвать девочку Василисой. Малышка родилась с весом 3 946 граммов и ростом 55 сантиметра. У нее есть брат Артем. Сегодня он впервые увидел сестренку.

Молодую маму Любовь вместе с родными и близкими поздравил руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов. Он вручил семье 100 тысяч рублей и подарки.

Ранее мы сообщали, что в Челнах и другой родившей жене военнослужащего вручили 100 тысяч рублей.

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