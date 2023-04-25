Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал присоединиться к акции «Георгиевская ленточка»

Раис Татарстана Рустам Минниханов также принял участие в акции. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В преддверии Дня Победы по всей России проходит Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Всего в Татарстане в эти дни планируют раздать 200 тысяч лент, символизирующих Победу над фашизмом.

Раис Татарстана Рустам Минниханов также принял участие в акции и призвал жителей республики присоединиться к ней. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

Напомним, в 2023 году из Казани в подшефный Лисичанск вместе с гуманитарным грузом отправят 22 тысячи георгиевских ленточек.

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