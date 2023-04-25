Глава Минтруда Татарстана назвала самые травмоопасные отрасли

Частой причиной получения травм становится неправильная эксплуатация оборудования. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Татарстане около 30% травм приходится на обрабатывающую промышленность, строительную отрасль и сферу транспорта. Об этом заявила глава Минтруда республики Эльмира Зарипова на пресс-конференции.

Частыми причинами получения травм становятся неправильная эксплуатация оборудования, падения с высоты и ДТП. При этом в 2022 году отмечается снижение уровня травматизма в образовательных учреждениях и повышение в области сельского хозяйства.

Всего за I квартал 2023 года в Татарстане возбудили более 50 уголовных дел по фактам нарушения в сфере охраны труда.

Напомним, ранее в Татарстане сантехник погиб в подвале дома во время прорыва трубы. Спустя двое суток в Казани монтера насмерть придавило лифтом во время ремонтных работ.

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