В Казанском зооботсаде у пары дикобразов родился детеныш

Мама никого не подпускает к детенышу. Фото: скриншот

В Казанском зооботсаде у молодой пары дикобразов Феди и Одри родился малыш. Детеныш появился на свет еще 28 февраля, однако его пол до сих пор неизвестен - родители не подпускают работников зоопарка к маленькому дикобразу и угрожают острыми иголками.

Сейчас малыш уже окреп, перешел с материнского молока на фрукты, овощи, зерно, сухарики и сухофрукты. Увидеть нового обитателя зоопарка можно будет после наступления стабильной жары. А пока он подрастает с родителями во внутреннем вольере.

После того, как станет известен пол дикобраза, Казанский зооботсад объявит конкурс на имя для новорожденного, сообщается в telegram-канале учреждения.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пожарные спасли от огня маленького кабанчика.

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