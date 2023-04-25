В Татарстане ожидаются первая в этом году гроза и град

Порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем и вечером 26 апреля в Татарстане, в том числе и в городе Казани, ожидается резкое ухудшение погоды. Специалисты Гидрометцентра республики прогнозируют грозу и град.

По информации синоптиков, в среду в Татарстане будет сильный южный и юго-западный ветер, его порывы будут достигать 23 метров в секунду. Местами на территории республики ожидается гроза, возможен град.

Между тем, в столице Татарстана в понедельник, 24 апреля, был побит температурный рекорд. В этот день максимальная температура воздуха достигла +22,8 градуса. Ранее подобные показатели были зафиксированы в Казани в 1975 году.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в мае средняя температура воздуха будет в пределах нормы.

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