На прошлой неделе казанцы назвали своих детей Оскаром, Хаятом и Арьей

В Казани за неделю родились 158 мальчиков и 143 девочки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю, с 17 по 23 апреля, в Казани появился на свет 301 ребенок: 158 мальчиков и 143 девочки. Самый большой вес при рождении был равен 5 килограммам, а наименьший - 900 граммам.

Горожане часто называли детей Артуром, Амиром, Марком, Артемом, Кирой, Полиной, Есенией и Камиллой. Самыми необычными именами оказались Оскар, Таир, Хаят, Евсения, Тамина и Арья.

Кроме того, за неделю в Казани брак заключили 157 пар, приводит статистику Управление городского ЗАГС.

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