«Открытие Авто»: мартовские продажи люксовых автомобилей выросли на 52%, а премиальных на 23%

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») на основе регистраций и данных AEB проанализировали продажи автомобилей классов люкс и премиум. В первом случае рост в марте относительно февраля составил 52%, а во втором – 23%. Особенно ярким увеличением объемов бизнеса отличились автомобили Bentley (+125%). У некоторых марок есть рост даже в масштабах I квартала. Его показали Lamborghini и Aston Martin. В свою очередь среди премиальных автомобилей наибольшей прибавкой отметилась Volvo (+57%). Другой важный факт прошедшего периода – сохранившиеся запасы «премиумов», завезенных еще дистрибьюторами. Каждый третий Mini и почти каждый пятый Audi – автомобили официальных поставок.

Анализируя данные регистраций автомобилей люксовых и премиальных автомобилей от компании Автомаркетолог, можно было заметить неожиданную тенденцию. Несмотря на беспрецедентные санкционные ограничения на поставку таких автомобилей, их продажи в марте в нашей стране продолжали расти. Больше других – до 18 автомобилей (+125%) приросли продажи английской элитной марки Bentley. Таким образом, за март было продано больше половины квартального объема. И хотя продажи других шести люксовых марок, включая российский Aurus, по-прежнему носили эпизодический характер (от одной до пяти машин в месяц), уже можно говорить о том, что большая часть сегмента показала рост. Причем у Lamborghini этот рост проявился даже в масштабах квартала (+50%). Один из дилеров этой марки успел в конце прошлого года открыть новый салон. И если раньше поставки были ограничены официальными квотами, то теперь, самостоятельно приобретая автомобили через все возможные каналы, бизнес получил неожиданную возможность расширяться.

Среди ведущих марок сегмента премиальных автомобилей счет сделок за месяц вновь стал исчисляться сотнями. Лидируют по-прежнему «немцы» – BMW (662 а/м; +26%) и Mercedes-Benz (543 а/м; +9%). Немного скромнее, но также с заметным ростом развивался бизнес Audi (250 а/м; +21%) и Porsche (174 а/м; +32%). В этой же группе нашлось место Lexus (371 а/м; +40%). Больше сотни автомобилей за март продали Land Rover, Genesis и Tesla. При этом наилучшей динамикой (+57%) в марте отметилась Volvo.

В целом по итогам первого месяца весны можно было заметить, что сегмент люкс вырос до 38 а/м (+52%). Но в поквартальной статистике его объемы все еще почти в два раза меньше, чем год назад. Похожая картина в премиальном классе (2 585 а/м за март; +23% к февралю), но I квартал 2023 года на 74% менее результативен, чем январь-март 2022 г. Также надо отметить, что среди премиальных марок еще можно было купить машины, которые обладают официальной, а не дилерской, как при параллельном импорте гарантией, и были завезены импортерами. В процентном соотношение доля таких машин оказалось наиболее масштабной у Mini (33,3%), остальные 66,7% пришлись на параллельный импорт. Также машины от дистрибьюторов сохранились на складах дилеров Audi, Genesis, Lexus, Mercedes-Benz и BMW.

Игроки авторитейла объясняют всплеск продаж машин премиального и люкс-классов в основном начавшимся в марте повышением курса основных валют по отношению к рублю и желанием клиентов вложиться на этом фоне в «железо». Другие говорят, что наконец отладили каналы альтернативного импорта, и именно это повлияло на рост. Так или иначе, порядка 90% автомобилей премиального сегмента и весь люкс попадает сейчас в нашу страну без помощи дистрибьюторов. Прежде во время официальных поставок многие бренды могли себе позволить хэджировать риски, обеспечивать дилерам механизм «прайс-протекшн», то есть сохранение цены на заказанную машину независимо от роста курсов. В нынешних реалиях такие роскошные финансовые условия отсутствуют. И если в «королевском» классе люкс даже серьезное повышение стоимости не сильно отражается на объемах продаж, а больше зависит от логистических, таможенных и прочих санкционных сложностей, то в премиальном сегменте рост цен сразу более существенно влияет на размеры рынка. Кроме того, на размеры бизнеса «премиумов» наверняка может отрицательно повлиять недавнее увеличение российских налогов на «роскошные» машины и расширение их списка. Но, главное, если курс рубля не будет стабилизирован, то уже по итогам апреля тенденция к росту ритейла машин стоимостью до 10-12 миллионов рублей скорее всего не сохранится.

Продажи автомобилей люксовых марок в январе-марте 2023 года.

* на основе данных регистраций а/м от компании Автомаркетолог.

Продажи автомобилей премиальных марок в январе-марте 2023 года.

* на основе данных регистраций а/м от компании Автомаркетолог.