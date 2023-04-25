Из Набережных Челнов в армию отправятся 30 человек

25 апреля состоялась первая отправка. Фото: пресс-служба мэрии

Из Набережных Челнов в ходе весеннего призыва в армию отправятся более 30 человек. Все парни готовы к службе, они прошли медицинскую и призывную комиссии, жалоб у них нет. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Призывников отправят в разные части: в береговые службы Черноморского флота, в Краснодар и даже в военно-космические силы. 25 апреля состоялась первая отправка, следующая ожидается после 10 мая.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане почти тысяча человек подали заявление на службу по контракту.

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