В пятом матче с ЦСКА в воротах «Ак Барса» сыграет Тимур Билялов

В финальной серии игр за Кубок Гагарина казанская команда проигрывает со опасным счетом 3:1. Фото: ak-bars.ru

В пятом матче финальной серии против ЦСКА место в воротах «Ак Барса» займет Тимур Билялов. Стоит отметить, что по ходу третьего матча Билялов был заменен на Амира Мифтахова, а в четвертой игре Тимур совершил голевую ошибку, которая привела к поражению «Ак Барса».

В сети неоднократно появлялись слухи, что место в воротах в пятом матче серии может занять Мифтахов. Но, по информации источника «КП-Казань» близкого к ситуации в клубе, главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов решил не менять голкипера на, возможно, заключительный матч сезона.

Напомним, счет в серии до четырех побед 3:1 в пользу ЦСКА. В случае победы армейцев в матче, который состоится 25 апреля в Казани в 19.30, они станут обладателями Кубка Гагарина. Если победит «Ак Барс», серия продлится, а следующая игра пройдет 27 апреля в Москве.

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