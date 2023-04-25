В Татарстане ввели запрет на промышленное рыболовство

Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 25 апреля по 5 июня на акваториях Татарстана ввели полный запрет на промышленное рыболовство. Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность.

Любительская рыбалка разрешается только с одной поплавочной или донной удочкой с берега. При этом количество крючков не должно превышать двух, отмечает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в Татарстане стартует сезон охоты на боровую дичь, селезней уток и гусей.

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