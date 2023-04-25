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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:17

В Набережных Челнах опубликовано расписание автобусов в сады-огороды

Перевозки стартуют 1 мая
Адам САГАЛ
Автобусы будут курсировать по 30 сентября

Автобусы будут курсировать по 30 сентября

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах 1 мая стартуют перевозки дачников в сады-огороды. Опубликовано расписание автобусов. Отправление маршрутов традиционно от нескольких точек в городе, самой популярной остается остановка «51-й комплекс». Все предусмотренные льготы в дачных автобусах действуют. Общественный транспорт будет курсировать по 30 сентября.

Отметим, что в этом году на перевозку дачников в садоводческие товарищества из городского бюджета выделено 20 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Казани сезонные садоводческие маршруты возобновили работу 14 апреля.

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