Специалисты лабораторий АО «Транснефть – Прикамье» в I квартале выполнили 27 тысяч исследований нефти и нефтепродуктов

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В испытательных лабораториях АО «Транснефть – Прикамье» в I квартале 2023 года было исследовано свыше 25 тысяч проб нефти и нефтепродуктов, а также проведено около 2 тысяч процедур внутрилабораторного контроля в целях подтверждения точности получаемых результатов.

В настоящее время исследования на производственных объектах предприятия выполняют 10 испытательных лабораторий нефти и нефтепродуктов, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Приборный парк испытательных лабораторий непрерывно модернизируется и позволяет осуществлять многоуровневый мониторинг качества нефти и нефтепродуктов. Отбор проб осуществляется при выполнении товарно-коммерческих операций и в оперативных целях для подтверждения неизменности параметров качества. Персонал, который выполняет исследования, имеет необходимую квалификацию, регулярно проходит проверку знаний, целевое обучение и повышение квалификации.

Кроме того, для усиления контроля за качеством нефти, поступающей в систему магистральных трубопроводов предприятия, с 1 квартала 2023 года в испытательных лабораториях АО «Транснефть – Прикамье» осуществляется дополнительный контроль качества проб нефти, отобранных с 9-ти дублирующих блоков измерений показателей качества при приеме на приемо-сдаточном пункте грузоотправителя.

Автоматическую обработку данных, получаемых в ходе испытаний, результатов внутрилабораторного контроля, учета оборудования и материально-технических ресурсов в лабораториях позволяет выполнять Единая лабораторная информационная система, которая была введена в промышленную эксплуатацию на предприятии с 1 января 2021 года.

СПРАВКА

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов на протяжении 30 лет производственной деятельности ПАО «Транснефть». В соответствии с программой строительства, технического перевооружения и реконструкции в январе 2023 года в АО «Транснефть – Прикамье» введена в эксплуатацию новая лаборатория химического анализа нефти на НПС-3 Альметьевского районного нефтепроводного управления в Татарстане. Новый объект строго соответствует требованиям технических регламентов, обеспечивает промышленную, экологическую безопасность и эксплуатационную надёжность производственной инфраструктуры.

В 2023 году 4 лаборатории качества нефти предприятия будут оснащены автоматическими титраторами для определения содержания воды в нефти. Расширение приборного парка инновационным оборудованием оптимизирует контроль качества транспортируемой нефти, а также повысит достоверность результатов испытаний, выдаваемых испытательными лабораториями.