В Татарстане в 2023 году на дорожные работы планируют потратить 250 млрд рублей

На программу дорожных работ в 2023 году предусмотрено более 67,6 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году на дорожные работы планируют потратить 250 миллиардов рублей. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, в текущем году работы будут более интенсивными, чем в 2022 году. В прошлом году было освоено 209 миллиардов рублей.

Кроме того, на программу дорожных работ в 2023 году предусмотрено более 67,6 миллиарда рублей. Из них свыше 14 миллиардов рублей выделят из федерального бюджета, а около 53 миллиардов рублей - из республиканского. Так, отремонтируют 16 подъездных дорог к садовым обществам и дачным объединениям, к пяти детским оздоровительным лагерям, а также обустроят 16 подъездов к фермерским хозяйствам.

Напомним, в 2023 году по нацпроекту отремонтируют более 37 километров дорог Казани.

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