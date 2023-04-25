В Казани из-за ДТП парализовало движение троллейбусов

Было приостановлено движение троллейбусных маршрутов 3, 5, 7, 8 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на улице Пушкина, около остановки «Университет», сегодня утром было парализовано движение троллейбусов. Причиной стала авария на пересечении улиц Пушкина и Горького – столкнулись легковушка и автобус.

Из-за ДТП было приостановлено движение троллейбусных маршрутов 3, 5, 7, 8. Около 10 часов общественный транспорт восстановил свою работу.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах на Радоницу организовали движение автобусов на кладбище.

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