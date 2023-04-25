В Казани в майские праздники муниципальные парковки будут работать бесплатно

Парковки будут работать бесплатно 1, 6, 7, 8 и 9 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в майские праздники на платных муниципальных парковках можно будет оставить машину бесплатно. Речь идет о местах, расположенных вдоль улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба мэрии города.

Парковки будут работать бесплатно 1, 6, 7, 8 и 9 мая. Однако 2, 3, 4 и 5 мая плата будет взиматься как обычно. При этом в выходные дни парковка всегда бесплатная. Также это касается праздничных дней.

Отметим, с 2022 года муниципальные парковки Казани начали работать бесплатно по субботам, воскресеньям и в праздники. В будние дни платный период работы длится с 8:00 до 19:00.

Напомним, в Казани загрузка некоторых отелей на предстоящие майские праздники достигла 100%.

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