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НовостиОбщество25 апреля 2023 7:46

Для гостей KazanForum проведут экскурсии по старой Казани и Свияжску

По словам Сергея Иванова, эти города привлекают как туристов, так и паломников
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Экскурсия в Болгар состоится 21 мая.

Экскурсия в Болгар состоится 21 мая.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане для участников и гостей XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» разработали разнообразную экскурсионную программу. Так, предусмотрены поездки в Болгар и Свияжск. Об этом сообщил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

По словам Иванова, в регионе уделяют огромное внимание сохранению историю и эти города привлекают как туристов, так и паломников. Гостей ждет атмосфера русского и татарского гостеприимства, знакомство с историей, национальная кухня.

Отметим, экскурсия в Болгар состоится 21 мая, в день проведения «Изге Болгар жыены». Также гостям будет предложена экскурсионная программа по Казани с посещением Казанского Кремля и Старо-татарской слободы.

Напомним, на KazanForum 2023 решили устроить соревнования между шеф-поварами из 15 стран.

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