По словам Гафарова, учащимся необходимо объяснить значение почетного звания «Казань - город трудовой доблести». Фото: kzn.ru

У Северного вокзала 4 мая откроют стелу «Казань – город трудовой доблести». На данном объекте основные работы подходят к завершению. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

В честь открытия стелы приглашают ветеранов и сотрудников предприятий, которые в годы Великой Отечественной войны ковали победу в тылу. Также почетными гостями станут члены общественных патриотических объединений, руководители и сотрудники организаций, которые удостоены республиканского звания «Предприятие трудовой доблести», а также школьники.

По словам Гафарова, учащимся необходимо объяснить значение почетного звания «Казань - город трудовой доблести», чтобы дети воспринимали стелу не просто как архитектурный элемент.

Отметим, в преддверии Дня Победы и в день праздника запланировано порядка 140 мероприятий. Так, уже с середины апреля в образовательных учреждениях проходят тематические классные часы, конкурсы, концерты, выставки и спортивные соревнования.

Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

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