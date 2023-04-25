В Казани 24 апреля побит температурный рекорд 1975 года

Соответствующие данные привел Гидрометцентр республики.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В столице Татарстана в понедельник, 24 апреля, побит температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Согласно данным синоптиков, в этот день максимальная температура воздуха достигла +22,8 градуса. Ранее подобные показатели были зафиксированы в Казани в 1975 году.
Отметим, в конце апреля в регионе прогнозируются грозы и до 26 градусов тепла. Ожидается также дождь и сильный ветер.
Напомним, в Татарстане в мае средняя температура воздуха будет в пределах нормы. В прошлом году наблюдалась иная тенденция.
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