В Казани 24 апреля побит температурный рекорд 1975 года

Соответствующие данные привел Гидрометцентр республики. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана в понедельник, 24 апреля, побит температурный рекорд. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно данным синоптиков, в этот день максимальная температура воздуха достигла +22,8 градуса. Ранее подобные показатели были зафиксированы в Казани в 1975 году.

Отметим, в конце апреля в регионе прогнозируются грозы и до 26 градусов тепла. Ожидается также дождь и сильный ветер.

Напомним, в Татарстане в мае средняя температура воздуха будет в пределах нормы. В прошлом году наблюдалась иная тенденция.

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