Росреестр РТ объяснил процесс оформления дачных участков в собственность

Жилой дом может находиться на участке площадью не менее 10 соток Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росреестр Татарстана объяснил процесс оформления дачных участков в собственность. Жители могут оформить недвижимость в упрощенном порядке по «дачной амнистии», без получения разрешительной документации. При оформлении жилых и садовых домов действие «дачной амнистии» продлено до 1 марта 2031 года, а для земельных участков «дачная амнистия» бессрочна.

Для оформления жилых и садовых домов необходимо соответствовать ряду требований: постройки должны быть не выше 20 метров, иметь не более трех надземных этажей и состоять из помещений, предназначенных для проживания людей.

Жилой дом может находиться на участке площадью не менее 10 соток. Для признания садового дома жилым, нужно обратиться в исполком по месту нахождения объекта недвижимости, предоставив заявление, документы на дом, заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям надежности и безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Казани дачники пожаловались на подорожание проезда на автобусе №92с.

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