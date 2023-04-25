В Казани только треть компаний продолжает бороться с коронавирусом

Опрос проводился с 13 по 21 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани около 34% компаний продолжают принимать меры по предотвращению распространения коронавируса. Это несколько больше российских показателей, где борьбу с вирусом ведут 29% предприятий. Соответствующее исследование провел сервис SuperJob.

Согласно исследованию, 59% казанских фирм не проводят мероприятий по борьбе с Covid-19. Это на 9% выше, чем в целом по стране.

Кроме того, в столице Татарстана среди антиковидных мер в компаниях применяют санитарную обработку помещений, закупку антисептиков и санитайзеров, а также термометрию.

Отметим, в опросе приняли участие тысячи работодателей из 217 населенных пунктов всех федеральных округов. Он проводился с 13 по 21 апреля.

Напомним, с начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 21 случай кори.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram