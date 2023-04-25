В Набережных Челнах проходят репетиции парада Победы

Всего участие в параде примут более тысячи человек. Фото: пресс-служба мэрии
В Набережных Челнах на территории кадетской школы №82 проходят репетиции парада Победы. Ученики этого образовательного учреждения каждый год принимают участие в параде, начиная с первых лет обучения. Например, в 2023 году самыми юными участниками шествия станут первоклассники.
В параде, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, традиционно примут участие ученики кадетских школ, ссузов и вузов. Юные челнинцы приступили к репетициям в этом году раньше, благодаря теплой погоде.
Всего на параде будет 32 пеших коробки, кавалерия и техника, участие примут более тысячи человек.
Генеральная репетиция с ветеранами, представителями полиции и другими участниками парада пройдет на территории мемориального комплекса Родина-мать. Она состоится в первую неделю мая, уточнили в пресс-службе мэрии города.
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