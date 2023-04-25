В Казани прошло пленарное заседание всемирного съезда татарских женщин

Делегаты познакомились с выставкой изделий народно-художественных промыслов и ручного прикладного искусства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани 24 апреля прошло пленарное заседание III всемирного съезда татарских женщин. В нем приняли участие более 500 делегатов из районов Татарстана, 53 регионов России, 11 стран дальнего и ближнего зарубежья.

В столицу Татарстана прибыли гости из Беларуси, Болгарии, Казахстана, США, Турции и Португалии. Они познакомились с выставкой изделий народно-художественных промыслов и ручного прикладного искусства.

Кроме того, делегаты поделились опытом по развитию татарской культуры, традиций, религии. 25 апреля они познакомятся с деятельностью школ, поучаствуют в дискуссиях и посетят спектакль. А 26 апреля, в День родного языка, участники съезда примут участие в церемонии возложения цветов к памятнику Габдулле Тукаю.

Отметим, организатором мероприятия является исполком всемирного конгресса татар совместно с организацией татарских женщин «Ак калфак».

Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

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