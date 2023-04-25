В Набережных Челнах на Радоницу организовали движение автобусов на кладбище

Радоница наступает через девять дней после Пасхи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах 25 апреля в связи с проведением Радоницы организовано движение пассажирских автобусов на городское кладбище. Первые рейсы отправились в 6.30.

Автобусы большой вместимости будут курсировать до 15:00 от остановки «Пединститут». Интервал движения – 30 минут.

Радоница наступает через девять дней после Пасхи. Это особый день, в который принято поминать усопших и посещать их могилы.

Ранее мы сообщали, что в родительский день на кладбище Набережных Челнов ограничат въезд автомобилей.

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