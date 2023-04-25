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НовостиОбщество25 апреля 2023 5:52

В Набережных Челнах на Радоницу организовали движение автобусов на кладбище

Они курсируют каждые 30 минут
Адам САГАЛ
Радоница наступает через девять дней после Пасхи

Радоница наступает через девять дней после Пасхи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах 25 апреля в связи с проведением Радоницы организовано движение пассажирских автобусов на городское кладбище. Первые рейсы отправились в 6.30.

Автобусы большой вместимости будут курсировать до 15:00 от остановки «Пединститут». Интервал движения – 30 минут.

Радоница наступает через девять дней после Пасхи. Это особый день, в который принято поминать усопших и посещать их могилы.

Ранее мы сообщали, что в родительский день на кладбище Набережных Челнов ограничат въезд автомобилей.

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