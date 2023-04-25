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НовостиЗвезды25 апреля 2023 5:41

Троим жителям Татарстана присвоили звание заслуженного работника культуры

Еще шесть татарстанцев были награждены медалью «За доблестный труд»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Троим жителям Татарстана присвоили звание заслуженного работника культуры. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, за большой вклад в развитие культуры были отмечены балетмейстер Центра развития культуры Нурлатского района Ольга Ильина, директор Дома культуры Мамадышского района Эльмира Ахметова, а также начальник отдела культуры исполкома Кайбицкого района Рамиля Аблязова.

Кроме того, шесть татарстанцев были награждены медалью «За доблестный труд». Среди них оказались начальник отдела по работе с органами местного самоуправления аппарата Совета Буинского района Резеда Валеева, директор Бугульминской швейной фабрики Салих Гарипов и замначальника Управления социального развития Аппарата Кабмина региона Алмаз Хабибуллин.

Напомним, в Казани наградили участвовавших в спецоперации росгвардейцев.

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