Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Троим жителям Татарстана присвоили звание заслуженного работника культуры. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Согласно документу, за большой вклад в развитие культуры были отмечены балетмейстер Центра развития культуры Нурлатского района Ольга Ильина, директор Дома культуры Мамадышского района Эльмира Ахметова, а также начальник отдела культуры исполкома Кайбицкого района Рамиля Аблязова.

Кроме того, шесть татарстанцев были награждены медалью «За доблестный труд». Среди них оказались начальник отдела по работе с органами местного самоуправления аппарата Совета Буинского района Резеда Валеева, директор Бугульминской швейной фабрики Салих Гарипов и замначальника Управления социального развития Аппарата Кабмина региона Алмаз Хабибуллин.

Напомним, в Казани наградили участвовавших в спецоперации росгвардейцев.

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