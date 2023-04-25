Казанский аквапарк перенес дату открытия после ремонтных работ

В здании с декабря прошлого года проводятся ремонтные работы Фото: Иван МАКЕЕВ

Казанский аквапарк Baryonix перенес дату открытия с 15 апреля на 10 мая. В здании с декабря прошлого года проводятся ремонтные работы.

Как рассказали в аквапарке, идет замена остекления фасада и зенитного фонаря, это поможет более эффективно сохранять микроклимат в водной зоне. Эти работы будут закончены в конце апреля, после чего необходимо будет около 10 дней на проведение подготовительных работ к открытию аквапарка.

Тем временем, началась продажа абонементов. В том числе годовых. Правда, не все готовы их приобретать.

- Учитывая сколько раз в году он закрывается на какие-то там «работы», абонемент на год брать как-то не хочется, - написала в соцсети Ирина М.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на капремонт медучреждений направят 181 млн рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram