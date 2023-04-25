ПАО «Нижнекамскнефтехим» возглавит новый директор

Игорь Климов возглавил компанию в прошлом году. Фото: пресс-служба ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» может возглавить 47-летний Марат Фаляхов. Ожидается, что на этом посту он сменит Игоря Климова. Вопрос рассмотрят 26 апреля на заседании совета директоров.

На данный момент Фаляхов занимает должность заместителя генерального директора по производству. Ранее он возглавлял компанию «Биаксплен» — дочернюю компанию СИБУРа.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске назначены новые главврачи ЦРБ и детской больницы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram