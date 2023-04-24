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НовостиОбщество24 апреля 2023 19:04

Во время пожара в Семеновской школе-интернате Йошкар-Олы эвакуировали 76 человек

К счастью, никто не пострадал
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

Во время пожара в Семеновской школе-интернате Йошкар-Олы эвакуировали 76 человек, об этом сообщили в МЧС по Марий Эл.

Серьезное происшествие случилось сегодня, 24 апреля, в 13:30. На место сразу же выехали пожарные и спасатели. Из огня было эвакуировано 76 человек, среди них 38 детей. К счастью, пострадавших нет.

По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. К тушению огня было привлечено 67 человек и 20 единиц техники.

Причина возникновения пожара в школе-интернате в настоящее время выясняется.

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