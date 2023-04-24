На весенних сельскохозяйственных ярмарках фермеры и аграрии Татарстана заработали 379 миллионов рублей

ФОТО: Минсельхозпрод Татарстана

На весенних сельскохозяйственных ярмарках фермеры и аграрии Татарстана продали продукции почти на 379 миллионов рублей, сообщает пресс-служба республиканский Минсельхозпрод.

Череда ярмарок закончилась в минувшие выходные. В них приняли участие порядка 19 предприятий сельхозназначения и фермеров из 22 районов Татарстана. Качественную продукцию по сниженным ценам реализовывали на 6-ти ярмарочных днях.

Местные жители приобрели 1029,4 тонн овощей, 106,2 тонн разливного молока, а также 360,6 тонн мяса. Всего было продано продукции на 378,8 млн рублей.

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