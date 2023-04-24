В Казани ветераны Великой Отечественной войны начали принимать поздравления с Днем Победы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, об этом на совещании в понедельник, 24 апреля, рассказал начальник управления культуры города Азат Абзалов.

В подарочные наборы входят продукты, а также открытки с поздравлениями. Презенты ветеранам вручают сотрудники районных администраций во время визита к ним домой.

Также сейчас осуществляются медицинские осмотры ветеранов войны. При необходимости им оказывается высокотехнологичная помощь без очереди. Осмотры должны закончиться до 30 апреля.

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