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НовостиОбщество24 апреля 2023 18:30

В Казани ветераны Великой Отечественной войны начали принимать поздравления с Днем Победы

Им дарят подарочные наборы от Раиса Татарстана и мэра Казани
Марина ДОЛГОВА

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани начали поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы, об этом на совещании в понедельник, 24 апреля, рассказал начальник управления культуры города Азат Абзалов.

В подарочные наборы входят продукты, а также открытки с поздравлениями. Презенты ветеранам вручают сотрудники районных администраций во время визита к ним домой.

Также сейчас осуществляются медицинские осмотры ветеранов войны. При необходимости им оказывается высокотехнологичная помощь без очереди. Осмотры должны закончиться до 30 апреля.

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