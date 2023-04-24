ФОТО: kzn.ru

В Казани продлили ограничение движения на улице Фучика до 31 мая, сообщают в пресс-службе администрации города. В настоящее время там ведутся работы по выносу сетей тепловода из территории, где строится вторая линия метрополитена.

Движение на Фучика будет и дальше ограничено от дома №145а до дома №149 – часть проезжей части, проезд и тротуар, передает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города. Такая ситуация продлится до 31 мая.

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