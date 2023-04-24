29 апреля в Чебоксарах пройдет «Парад собак»

ФОТО: Администрация Московского района Чебоксар

В субботу, 29 апреля, в Чебоксарах при поддержке мэрии города и партийного проекта «Защита животного мира» пройдет социально-ориентированное мероприятие «Парад собак». Целью которого является акцентирование внимания горожан на проблему бездомных животных, а также объединение неравнодушных жителей Чебоксар для инициирования предложений по улучшению городской среды.

Место встречи - ТРЦ «Каскад» и Певческое поле, передает пресс-служба администрации города.

Регистрация на мероприятие проходит в онлайн-режиме по ссылке: зажм21.рф.

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