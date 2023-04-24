Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 апреля 2023 15:57

25 апреля в Татарстане прогнозируется порывистый ветер, небольшой дождь и до +23

О погоде на ближайшие сутки
Марина ДОЛГОВА
Погода в Татарстане на 25 апреля

Погода в Татарстане на 25 апреля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 25 апреля, в Татарстане прогнозируется порывистый ветер, небольшой дождь и до +23. О погоде на ближайшие сутки рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Так, ночью столбик термометра опустится до +2. А днем разогреет – температура воздуха прогнозируется до +23 градусов. Ожидается небольшой дождь и переменная облачность. В некоторых районах южный ветер усилится до порывистого.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram