Погода в Татарстане на 25 апреля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 25 апреля, в Татарстане прогнозируется порывистый ветер, небольшой дождь и до +23. О погоде на ближайшие сутки рассказали в республиканском Гидрометцентре.

Так, ночью столбик термометра опустится до +2. А днем разогреет – температура воздуха прогнозируется до +23 градусов. Ожидается небольшой дождь и переменная облачность. В некоторых районах южный ветер усилится до порывистого.

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