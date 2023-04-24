Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ново-Савиновского района Казани на сутки останутся без воды. Водоснабжение будет отключено с 9:00 27 апреля до 9:00 28 апреля по причине работ, связанных с подключением водопровода. Об этом предупредили в «Водоканале».

Без воды останутся некоторые дома по улицам Короленко, Я. Гашека, Бондаренко, М. Чуйкова, Гагарина. Кроме того, прогнозируются возможные перебои с водой и у жителей по другим адресам в Ново-Савиновском районе и поселке Дружба, а также в садоводческом обществе - СНТ им. Воровского.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60, уточняют в «Водоканале». Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram