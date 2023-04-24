Казанский медуниверситет оштрафовали на 550 тысяч рублей за нарушения при закупке мебели в общежитие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казанский медуниверситет оштрафовали на 550 тысяч рублей за нарушения при закупке мебели, сообщает Татарстанское УФАС России.

Выяснилось, что в общежитие №5 в Казани нужно было приобрести мебель. Начальная стоимость контракта на закупку столов, стульев, кроватей и шкафов составила 43 млн рублей. На участие в аукционе заявились порядка 23 компаний, однако заказчик одобрил только 4 из них. Те, чьи заявки были отклонены, обратились с жалобами в антимонопольную службу.

В УФАС утверждают, что документация заказчика была составлена неправильно, поэтому те организации, чьи заявки были отклонены, фактически не имели возможности участия в торгах. Однако, несмотря на нарушения, медуниверситет не стал дожидаться рассмотрения жалоб и заключил договор на закупку мебели.

«За заключение договора с нарушением сроков казанский медуниверситет и должностное лицо, ответственное за процедуру закупки, были оштрафованы в совокупности на 550 тысяч рублей», - отметили в пресс-службе УФАС.

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