В Татарстане сын защитил мать от разъяренного сожителя с ножом

Мужчина успел нанести потерпевшей несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории города Заинска в одной из квартир дома №71 на улице Никифорова 60-летний мужчина выпивал вместе со своей сожительницей. Во время застолья у него резко поменялось настроение, он стал испытывать к своей избраннице «личные неприязненные отношения».

По версии следствия, на этом фоне мужчина решил убить сожительницу. Схватил кухонный нож и нанес ей несколько ударов в область жизненно важных органов. От верной смерти женщину спас ее сын. Он встал на защиту матери и вызвал на место происшествия «скорую помощь». Пострадавшую с различными ножевыми ранениями увезли в больницу. А за ее обидчиком вскоре пришли правоохранители. Мужчина был задержан. В отношении его возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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