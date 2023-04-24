Житель Казани подозревается в убийстве дяди с помощью стула

Инцидент произошел в одной из квартир по улице Гвардейской. Фото: СУ СКР по Татарстану

Вечером 23 апреля в квартире одного из домов по улице Гвардейской в Казани обнаружили тело 58-летнего мужчины со следами побоев. По подозрению в убийстве задержали 32-летнего племянника погибшего.

По версии следствия, подозреваемый пришел в гости к дяде, после чего они стали распивать алкоголь. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого племянник ударил родственника несколько раз стулом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

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