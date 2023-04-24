Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика24 апреля 2023 13:47

В Татарстане в марте средний размер потребкредита вырос на 12,7%

По России рост составил 8,9%
Адам САГАЛ
Средний размер потребкредита в России увеличился на 8,9%

Средний размер потребкредита в России увеличился на 8,9%

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане увеличилась сумма среднего потребительского кредита. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. В общей сложности в исследовании приняли участие 4 тысячи кредиторов.

Средний размер потребкредита в России увеличился на 8,9% и достиг 323 тысяч рублей. В феврале текущего года показатель составлял почти 297 тысяч рублей.

В Республике Татарстане средняя сумма кредита увеличилась на 12,7% до 310 тысяч рублей, показатель попал в топ-5 регионов по динамике роста.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане снизилось количество сделок по ипотеке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram