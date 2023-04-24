В Татарстане в марте средний размер потребкредита вырос на 12,7%

Средний размер потребкредита в России увеличился на 8,9% Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане увеличилась сумма среднего потребительского кредита. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй. В общей сложности в исследовании приняли участие 4 тысячи кредиторов.

Средний размер потребкредита в России увеличился на 8,9% и достиг 323 тысяч рублей. В феврале текущего года показатель составлял почти 297 тысяч рублей.

В Республике Татарстане средняя сумма кредита увеличилась на 12,7% до 310 тысяч рублей, показатель попал в топ-5 регионов по динамике роста.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане снизилось количество сделок по ипотеке.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram