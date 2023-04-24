В конце апреля в Татарстане прогнозируются грозы и до 26 градусов тепла

Погода ухудшится к середине недели. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 25 апреля на территории республики пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит от +2 до +7 градусов, местами до +10. Днем столбики термометров поднимутся до 18-23 градусов тепла.

В середине недели, 26 апреля, погода ухудшится. Во многих районах Татарстана пройдут дожди, ожидаются грозы и сильный ветер порывами до 18 метров в секунду. В ночные часы температуры будут равны от +8 до +13 градусов, в дневные - до +22 градусов.

В четверг, 27 числа, также будет небольшой дождь, местами сохранится сильный ветер до 17 метров в секунду. Ночью будет от +7 до +12 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов.

В конце недели, 28 и 29 апреля, существенных осадков не предвидится. Зато температура воздуха днем составит от +20 до +26 градусов.

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