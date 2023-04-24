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НовостиОбщество24 апреля 2023 12:55

Татарстанцы могут записаться на контрактную службу в армии через Госуслуги

При этом для этого не нужно иметь образования
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В 2022 году на контрактную службу записалось свыше 2 тысяч жителей республики.

В 2022 году на контрактную службу записалось свыше 2 тысяч жителей республики.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На портале госуслуг появилась возможность записи на контрактную службу в армии. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту 1-го разряда в Казани Евгений Токмаков.

Теперь татарстанцы от 18 до 60 лет, в том числе не имеющие образования и не проходившие срочную службу, могут заключить контракт онлайн. Токмаков отметил, что в 2022 году на контрактную службу записалось свыше 2 тысяч жителей республики.

Сейчас в Татарстане порядка уже тысячи человек подали заявление на службу по контракту.

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