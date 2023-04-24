В Набережных Челнах скончался упавший с электросамоката мужчина

Челнинец не справился с управлением и упал Фото: Яна АСТАХОВА

В Набережных Челнах скончался 32-летний мужчина, упавший во время езды на электросамокате.

ДТП случилось на прошлой неделе: челнинец не справился с управлением и упал. В результате он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации 23 апреля.

Напомним, с марта текущего года электросамокаты признаны полноценными транспортными средствами, при их использовании нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

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