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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 10:27

В Набережных Челнах скончался упавший с электросамоката мужчина

Он умер в реанимации
Адам САГАЛ
Челнинец не справился с управлением и упал

Челнинец не справился с управлением и упал

Фото: Яна АСТАХОВА

В Набережных Челнах скончался 32-летний мужчина, упавший во время езды на электросамокате.

ДТП случилось на прошлой неделе: челнинец не справился с управлением и упал. В результате он получил серьезные травмы и был доставлен в больницу, где скончался в отделении реанимации 23 апреля.

Напомним, с марта текущего года электросамокаты признаны полноценными транспортными средствами, при их использовании нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что в Алькеевском районе Татарстана в ДТП с грузовиком погибли две женщины.

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