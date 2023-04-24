Задержанного в Казани блогера из Китая доставили в аэропорт для депортации

Сначала парень будет доставлен в Москву Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Китайского блогера, задержанного в Казани за пропаганду ЛГБТ, доставили в аэропорт Набережных Челнов для депортации. Сначала парень будет доставлен в Москву, а уже оттуда в Китай. Об этом иностранец сообщил сам, ему вернули телефон.

Напомним, в Казани были задержаны блогеры из Китая и Грузии. Им вменяли пропаганду ЛГБТ. Суд вынес вердикт о депортации парня из Поднебесной, его приятелю грозит крупный штраф. Последний, к слову, имеет гражданство России.

После суда гражданина Китая доставили в центр временного содержания иностранцев в Набережных Челнах. Здесь он был 10 дней.

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