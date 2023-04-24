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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:43

В Казани роддом №1 закроют до 12 июня 2023 года

Рожениц оттуда будут принимать в других соответствующих медучреждениях
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Роддом снова начнет принимать пациенток с 13 июня.

Роддом снова начнет принимать пациенток с 13 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за планового ремонта в Казани роддом №1 городской больницы №7 решили закрыть уже с 29 апреля. Там не будут принимать рожениц вплоть до 12 июня 2023 года.

- Прием приписанных к нему пациенток будут вести в других роддомах согласно маршрутизации, которая утверждена Минздравом Татарстана, - сообщает пресс-служба городской больницы №7 в своем официальном телеграм-канале.

Там также уточнили, что госпитализация беременных и рожениц будет проводиться по территориальному принципу, с учетом степени риска акушерской и экстрагенитальной патологии.

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